Dolar/TL 5.35'ten işlem görüyor

19 Kasım 2018

Dolar/TL yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5.35 seviyesinde dengelendi.

Geçtiğimiz hafta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilebileceği haberiyle bir ara 5.30'a kadar gerileyen kur haftayı yüzde 2.54'lük azalışla 5.34 liradan tamamladı.

Saat 10:00'da dolar/TL yüzde 0,40 yükselişle 5.3555'ten işlem görürken, euro/TL yüzde yatay hareketle 6.1075'te. Diğer taraftan Brexit anlaşmasına yönelik taslak metin sonrası İngiltere kabinesinde yaşanan istifalarla geçen hafta 6.79'a kadar gerileyen sterlinin fiyatı yüzde 0,45 primle 6.8735'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı bir açıklamada Gülen'in iadesinin şu an gündemlerinde olmadığını belirtti, ancak Türkiye ile ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı övdü.

Genel olarak sakin bir haftaya girildiğini söyleyen bir bankacı, "Geçen hafta Trump yönetiminin Gülen'i iade edebileceği haberleri TL'ye olumlu yansımıştı. Hafta sonunda Trump'ın konunun gündemde olmadığını söylemesiyle TL o iyimserliği biraz geri vermiş görünüyor ancak yine de olumsuz bir seyir gözlemiyoruz henüz. Piyasa genel olarak 'ABD ile ilişkiler düzelecek' tarafını fiyatlıyor" dedi ve şöyle devam etti: "Gelinen düşük seviyeler itibariyle biraz kâr satışına paralel TL'de bir miktar değer kaybı görmemiz olası. Diğer taraftan kasım ayında enflasyonun eksi çıkacağına dair beklentiler güçleniyor. Bu tahvil tarafına destek verebilir."

Diğer taraftan dolar endeksi, FED üyelerinin küresel ekonomi hakkında endişe belirtmesiyle geçtiğimiz hafta gördüğü 97.50 seviyesinden uzaklaştı. Endeks bu sabah 96.40'da yer alıyor.

Haftaya başlarken petrol fiyatları ise yukarı yönlü. Trump'ın ucuz petrol talebiyle 65 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 67 doların üzerinde seyrediyor. Fiyatı 55 dolara düşen Batı Teksas petrolü de 57 doları aştı.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişte, OPEC'in aralık ayı toplantısında üretimi kısma kararı alacağı beklentisi etkili oluyor. Suudi Arabistan'ın üretimin artırılması yönünde OPEC'e baskı yaptığı belirtiliyor.

Yurt içi piyasalarda bugün TÜİK perakende satış ve TCMB uluslararası yatırım pozisyonu verileri takip edilecek.

Faiz artırım sürecinin sonuna mı gelindi?