14 Kasım 2018

Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması geçen haftadan bu yana tahvil faizlerinde aşağı hareket neden olurken, dolar/TL 5.50'nin altında hareketini sürdürüyor.

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken yurtdışında saat 10:00'da Almanya GSYH, saat 12:30'da İngiltere TÜFE, saat 13:00'te Euro Bölgesi GSYH ve sanayi üretimi saat 16:30'da ABD TÜFE ve çekirdek TÜFE verileri açıklanacak.

Dün genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket eden dolar/TL güçlü dolar endeksi nedeniyle 5.5295'e kadar yükseldikten sonra ihalenin ardından yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL dünkü kapanışından anlamlı bir değişim göstermeyerek bu sabah ilk işlemlerde 5.4760/5.4846 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL 5.8289/5.8388, euro/TL ise 6.1871/6.2000 seviyesinde bulunuyor.

İntegral Yatırım'ın notunda dolar/TL'nin bu sabah 5.50 seviyesinin altında yatayda kalmaya devam ettiği ve kuru etkisi altına alacak yeni bir hikayenin olmamasının sınırlı hareketlere neden olduğu belirtilerek, "Bugün ABD cephesinde açıklanacak TÜFE rakamları paritenin sakinliğini bozabilir ancak bir trend değişikliğinin olmasını beklememekteyiz. Diğer yandan bu gece yarısı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bir panelde yapacağı konuşma küresel piyasalar tarafından önemle bekleniyor. Veri akışı ile haber akışlarına duyarlı olabileceğimiz bir ortam olabilir" denildi ve şöyle devam edildi:

"Dolar/TL'de 22 günlük ortalamasına denk gelen 5.5260 seviyesi direnç olarak izleniyor. Kurun bu direncin üzerinde ısrarcı olması yukarı yönde hareketini tetikleyebilir. Buna karşın, kurun rahatlayabilmesi açısından 5.30 seviyesinin altında kapanışların görülmesinde fayda var."

Petrol fiyatları küresel talebin azaldığı ve arz fazlası kaygılarıyla dün yüzde 7 düştükten sonra toparlanmaya çalışırken hisse piyasaları küresel ekonomik büyümenin güç kaybettiği endişeleriyle geriledi.

Euro ve sterlin, İngiltere'nin bir yıldan uzun süren müzakereler sonucunda AB'den çıkmak için taslak bir metin üzerinde Brüksel ile anlaştığı haberleriyle değer kazandı. Euro ve sterlindeki yükseliş doların da 16 ayın zirvelerinden gerilemesini sağladı.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks düne göre yüzde 0.3 kayıpla 97.05'te bulunuyor. Endeks Pazartesi 97.69 ile 16 ayın zirvesini gördü.

Petrolde hızlı düşüş sürüyor

Altı hisse MSCI endeksinden çıkarıldı