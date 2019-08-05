Dolar/TL, 5.55'in üzerinde dengelendi

05 Ağustos 2019

Dolar/TL yeni haftaya 5.61'in üzerine test ederek başlarken, temmuz enflasyonu ve TCMB'nin döviz hamlesi sonrası kur 5.55 seviyelerinin üzerinde işlem görüyor.

TÜFE, temmuz ayında beklentilerin hafif altında aylık bazda yüzde 1,36 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.72'den yüzde 16,65 seviyesine çıktı. Düşüş trendinde olan ve Haziran ayında yüzde 15'lere inen yıllık enflasyon, aşağı yönlü seyrine Temmuz ayında mola verdi. KDV ve ÖTV indirimlerinin sona ermesi ve elektrik zammı, bu düşüşü durduran ana etkenler.

Öte yandan Merkez Bankası, yabancı para cinsi zorunlu karşılıklarda düzenleme yaptı. Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırırken, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan indirdi. Söz konusu hamle ile piyasadan 2,1 milyar dolar çekilmiş olacak.

Dolar/TL, saat 13:25 itibariyle 5.5610 seviyesinde yer aldı.

Kur bugün en yüksek 5.6197, en düşük 5.5457 seviyelerini gördü.

Yuan, son 11 yılın en düşük seviyesini gördü