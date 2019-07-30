Dolar/TL, 5.57 seviyesine geriledi

30 Temmuz 2019

Piyasalar bir yandan yarın gerçekleşecek Merkez Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunu, diğer yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bekleniyor. TCMB Başkanı Murat Uysal'ın bundan sonraki para politikasına yönelik piyasaya vereceği mesajlar önemli olacak. Öncesinde ise bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalar takip edilecek.

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek para politikası toplantısında ise politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Fed bu kararı alırsa, 10 yıldır ilk defa faiz indirmiş olacak.

Vadeli işlem kontratları yatırımcıların Fed'den 25 baz puan faiz indirimini fiyatlara yansıttıklarını, yarım puan faiz indirimi beklentisinin ise oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların gelecek bir yıl içinde 100 baz puan faiz indirimi fiyatladıkları göz önüne alındığında ise olası bir indirim kararından ziyade faizlerin bundan sonraki seyri hakkında Fed'den gelecek açıklamalar daha yakından izlenecek.

Bu arada Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişiklik yapmadı. Ancak BOJ ekonominin yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmakta güçlük çekmesi halinde para politikasını gevşetmekte "tereddüt etmeyeceğini" belirtti.

Bugün en yüksek 5.6231, en düşük 5.5653 seviyelerini test eden dolar/TL, saat 11:20 itibariyle 5.5730 seviyesinde yer aldı.