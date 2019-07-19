Dolar/TL 5,64 seviyelerinde seyrediyor

19 Temmuz 2019

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,7095'e kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400'ler bağlamında Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadıklarını söylemesinin ardından düşüşe geçerek 5,6120 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 5,6313'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6320 seviyesinden alıcı buldu.

Dolar/TL, saat 12.55 itibariyle 5.6490 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin bugün devam edecek konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,60'ın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,56'nın gündeme geleceğini, 5,6850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA