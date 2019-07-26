Dolar/TL 5.65'in altını gördü

26 Temmuz 2019

Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki faiz kararını öncesi ABD ikinci çeyrek büyüme verileri izlenecek.

Bankacılar ABD'li şirketlerin açıkladığı karmaşık ikinci çeyrek bilançoları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit tutma kararının etkisiyle küresel risk iştahının zayıfladığına dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL dün TCMB'nin 4.5 yıl aranın ardından yaptığı ilk faiz indirimi ile birlikte önce sert yükselip ardından sert geriledi. PPK öncesi 5.70 civarında işlem gören PPK'ya bir dakikadan kısa süre kala 5.74'e yükseldi. Dolar/TL PPK kararı sonrası ilk tepki olarak 5.78 seviyesini test ettikten sonra 5.6550'ye kadar geriledi. Kur ECB'den gelen açıklamaların da etkisiyle günü 5.70 civarında tamamladı.

Haftanın son işlem gününe 5.70'in üzerinde başlayan dolar/TL, ardından yönünü aşağı çevirdi.

5.6477 seviyesine kadar inen dolar/TL saat 13:30 itibariyle 5.6590 seviyesinde yer aldı.

Bugün en düşük 6.2986 seviyesini göre euro/TL ise 6.30'un hemen üzerinde işlem görüyor.

Erdoğan: Faiz indirimi devam etmeli