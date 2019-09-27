Dolar/TL, 5,6650 seviyesinde güne başladı

27 Eylül 2019

Dün, 5,65-5,69 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 5,6666'dan tamamladı.

Dolar/TL, açılış itibarıyla düşüş eğilimini art arda beşinci işlem gününe taşımasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,6650 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 6,1840'tan, sterlin/TL yatay seyirle 6,9840'tan satılıyor.

Euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0915'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2328'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise hafif yükselişle 99,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, dün yaptığı açıklamada İranlı bazı üst düzey yetkili ve ailelerinin ABD'ye girişinin yasaklandığını bildirmesiyle jeopolitik risklerin arttığını kaydeden analistler, ABD ile Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerinin de kurlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580'in destek, 5,7450'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA