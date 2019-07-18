Dolar/TL, 5,6850 seviyelerinde

18 Temmuz 2019

Dün 5,7189'a kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 5,6753'e gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybıyla 5,6907'den tamamladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." denildi. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürüyor.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalışla 5,6850 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,12 artışla 6,3970, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,0690 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1239, sterlin/dolar yüzde 0,03 değer kazancıyla 1,2436 ve dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,09 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philedelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi verileri, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ve Endonezya ve Güney Afrika merkez bankalarının toplantılarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,65'in destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,60'ın gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,7250'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA