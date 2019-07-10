Dolar/TL 5.70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor

10 Temmuz 2019

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından TL varlıklarda gözlenen değer kaybının dün terse dönmesinin ardından dolar/TL bu sabah 5.73 civarında hareket ediyor.

Faiz indirim konusunda "gerekeni" yapmaması nedeniyle Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından TCMB'nin bağımsızlığı ve yeni başkanın agresif faiz indirimleri yapabileceği endişeleriyle hafta başında gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL dün pozitif bir seyir izlemişti.

Ancak bankacılar hem TCMB hem de S-400 tarafında risklerin halen devam ettiğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede yeni başkan Murat Uysal'ın önümüzdeki günlerde düzenlemesi beklenen toplantıda para politikasına yönelik vereceği mesajlar yakından izleniyor. 25 Temmuz'da sınırlı yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetelerde yer alan açıklamalarına göre TCMB başkanının bundan önceki kararları nedeniyle "ağır bedeller" ödediklerini, merkez bankasının tamamen revize edemezler ise ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü, Hazine'nin dünkü 2 yıllık gösterge tahvil ihalesinde faizin bir önceki ihaleye göre 350 baz puan düşüş gösterdiğini söyleyerek, "Çetinkaya değişene kadar TCMB'den Temmuz'da 100-150 baz puan indirim bekliyorduk, ihale faizindeki düşüş de bir gösterge niteliğinde dolayısıyla konsensüs bundan sonra 300 baz puana yaklaşacaktır" dedi.

Süllü, piyasanın TCMB'den yıl sonuna kadar sert faiz indirimi beklediğini ve bunu fiyatlara da yansıttığını belirterek, kurda sert hareketlerin yavaşladığını söyledi. Dolar/TL’de aşağıda 5.58 seviyesinin önemli olduğunu söyleyen Süllü, "Bu seviyeye kadarki hareketi teknik analizle açıklayabiliriz ancak daha fazla düşüş hanehalkının döviz bozma isteğine bağlı. Fakat hanehalkının düşüşleri alım yönünde değerlendirdiğini görüyoruz dolayısıyla 5.58 seviyesinin

kırılması çok kolay değil" dedi.

Dolar/TL'nin TL varlıklardaki performansı tam anlamıyla yansıtmadığını, kur ve borsa arasında uyuşmazlık olduğunu söyleyen Süllü, "Özellikle zorunlu karşılıklarla ilgili torba yasa ile getirilmesi planlanan değişiklik bankacılık sektöründeki maliyetleri etkileyeceği için bankacılık endeksinde bir miktar satıcılı seyrin devamını bekleyebiliriz" dedi.

Yurtdışı piyasalarda ise Asya borsaları bugün karışık seyir izlerken ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş doların değer kazanmasını sağladı. Yatırımcılar ise Fed'in bu ay faiz indirip indirmeyeceği hakkında ipucu verecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor.

Fed Başkanı Powell bugün merkez bankasının çalışmaları hakkında ABD Kongresi'ne bilgi verecek. Yatırımcılar enflasyonun dünya çapında zayıf seyretmesi nedeniyle Powell'ın gevşek para politikası yanlısı açıklamalarda bulunacağını tahmin ediyorlar. Powell'ın Kongre'ye açıklamalarından dört saat sonra ise Fed son faiz toplantısının tutanaklarını yayımlayacak.