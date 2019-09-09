Dolar/TL 5,76 lirayı aştı

09 Eylül 2019

Dolar/TL, faiz kararının açıklanacağı yeni haftaya yükselişle başladı. Açılışta 5.70 seviyelerinde işlem gören kur, gün içerisinde kademeli bir şekilde yükselerek 5,76 liranın üzerini gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftasonunda faiz konusunda yaptığı açıklamaların da TL'de baskı yarattığını söyleyen bir bankacı, "Dolayısıyla sabahtan beri TL'de satış eğilimi görüyoruz. Ancak ABD'den gelen açıklama kurda yükselişi hızlandırdı" dedi.

ABD Hazine Bakanı, S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırımların incelendiğini söyledi. Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alması dolayısıyla yaptırımları incelediğini ancak henüz karar alınmadığını belirtti. ABD Hazinesi'nin yaptırımları değerlendirip değerlendirmediği sorulduğunda Mnuchin Beyaz Saray dışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu inceliyoruz, belirli kararlar hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağım, ama inceliyoruz" dedi.

Gözler TCMB'de

Piyasalarda gözler perşembe günü yapılacak faiz toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftasonunda yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor. Ben inanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz" dedi.

Beklentilerin altında artan enflasyonun TCMB'nin beklenen faiz indirimlerinde elini kuvvetlendireceği görüşünün ardından geçen hafta itibarıyla faiz indirimlerinin 200 baz puanın altında kalmasına ihtimal verilmiyordu. Bankacılar PPK'da 200-300 baz puan arası bir indirimin makul karşılanabileceğini belirtiyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14'ün altına indi

TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14,42'den yüzde 13,96'ya geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA