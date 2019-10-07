Dolar/TL 5.77'in üzerine çıktı

07 Ekim 2019

Dolar/TL, Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD açıklamasının ardından güne sınırlı yükselişle başladı ancak işlemlerin hacim kazanmasıyla birlikte

kurdaki yükseliş de hızlandı.

Piyasalar ilk açıklamanın ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip ediyor.

Gün içerisinde 5.75'in üzerinde dengelenen kur, gün sonuna doğru yüzde 1'in üzerinde yükselişle 5.7780 seviyelerine kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunu kapsayacak güvenli bölgenin kurulmasını ele alırken, Beyaz Saray Türkiye'nin operasyon için yakında harekete geçeceğini ve ABD güçlerinin burada rol almayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan gelen açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük. Washington'a geldiğimde DEAŞ bölgede kol geziyordu. Hızlıca DEAŞ'ın yüzde yüzünü mağlup ettik" ifadeleri yer aldı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75 ve 5,78'in direnç konumunda olduğunu söyledi.