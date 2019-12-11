Dolar/TL 5.80 civarında seyrediyor

11 Aralık 2019

TCMB'nin yarınki faiz kararı öncesi dolar/TL 5.80 civarındaki seyrine devam ediyor.

Hacimlerin, yıl sonunun yaklaşmasıyla azalmaya başladığı piyasalarda Perşembe günü gerçekleşecek İngiltere seçimleri ile ABD ve Euro bölgesi merkez bankaları faiz kararı da yakından izleniyor.

Piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşları da takip edilirken bankacılar bu haftanın ardından beklenmedik gelişme olmaması halinde yeni pozisyon alma istekliliğinin oldukça azalabileceğini öngörüyorlar. Bu da, geçmiş yıllarda yıl sonlarında örneği bir çok kez görüldüğü üzere yeni yıla kadar piyasalarda dar bantta hacimsiz işlemler olabileceği anlamına geliyor.

Dolar/TL bu sabah en düşük 5.8013 en yüksek 5.8099 seviyelerini test ederken, saat 09:25 itibariyle 5.8050 seviyesinde yer aldı.