Dolar/TL 5.80 seviyelerinde

26 Haziran 2019

Piyasalarda hafta sonunda G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yapacağı görüşmeye odaklı seyir sürüyor. Fed yetkililerinin güçlü faiz indirimi beklentilerini hafifleten açıklamaları sonrası dolarda güçlenmeye paralel dolar/TL'de yönlü eğilim etkisini sürdürüyor.

Sabah 5.81 seviyesini gören Dolar/TL, saat 09:20 itibariyle 5.7905 seviyesinde yer aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'nin yükselttiği gümrük vergileri ve Washington'un ticaret yaptığı başlıca ülkelerle arasındaki gerilim kaynaklı belirsizlik ile yükselemeyen enflasyonun faiz indirimi gerektirip gerektirmediği sorusuna cevap bulmaya çalıştığını söyledi.

St Louis Fed Başkanı James Bullard ise ABD ekonomisinin Temmuz ayında 50 baz puan faiz indirimi gerektirecek kadar zor durumda olmadığını söyledi.

CME FedWatch verilerine göre vadeli işlem kontratları faiz indirim olasılığının gerilediğine işaret etti. Kontratlar hafta başında yüzde 42 olasılıkla Temmuz'da 50 baz puan faiz indirimi fiyatlarken, bu oran bugün itibarıyla yüzde 27'ye geriledi.

Dolar, ABD merkez bankasının faizlerde sert indirime gideceği beklentisinin hafiflemesiyle gerilediği üç ayın dip seviyelerinden yükselişe geçti. Ancak ABD'de para politikasının gevşemesi gerekeceği şeklindeki yaygın kanı kazanımları sınırladı.

Işık Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, Fed'in beklenenden daha dar bir aralıkta faiz indirimi yapabileceğine işaret eden açıklamalar sonrası doların güçlenmesinin kurda yukarı hareket neden olduğunu söyleyerek, "Fed ve S-400 konusundaki gelişmeler kurda gün içinde dalgalanmalara neden olabilir. Ancak asıl kritik konu G20 zirvesi. Trend bazlı hareketler için G20'den sonraki gelişmeleri izlemek gerek. S-400 ve ABD ile ilişkiler konusu kur tarafında

fiyatlamaları belirleyecek. Aynı şekilde ABD ve Çin arasında ticaret savaşları konusunda yapılacak görüşmeler de önemli olacak" dedi.

Görüşmelerde S-400'lerin alınmasındaki sonraki sürece ilişkin orta yol bulunması halinde TL lehine fiyatlamalar görüleceğini söyleyen Kavak, O zaman kurda 5.71 seviyesi, altında kalıcı olması halinde ise 5.54'lere hareket görebiliriz. Tersi durumda ise yukarı hareketlerde 5.92 seviyeleri geçilirse, 6.10'lara bir trend hareketi olabilir" dedi.