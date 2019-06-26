Dolar/TL 5.80'in altında dengelendi

26 Haziran 2019

Fed yetkililerinin güçlü faiz indirimi beklentilerini hafifleten açıklamaları sonrası yükselen dolar/TL gün içinde yönünü tekrar aşağı çevirirken, S400 konusunun izlendiği piyasanın gözü hafta sonunda G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmede.

İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalarda asıl yön belirleyici olarak ABD-Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G20 zirvesi kapsamında yapılacak görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma isteği oldukça azalmış durumda.

Görüşme öncesinde TL'de kazanımların da kayıpların da sınırlı kalabileceği belirtilirken, dolar/TL'de nispeten dar bir bantta hareket sürüyor.

Bu sabah 5.81 seviyelerini test eden dolar/TL 5.7530 seviyesine kadar geriledi.

"Piyasanın biraz iyi olma isteği var" diyen bir bankacı, "Beş yıllık CDS'ler geriledi. Piyasa S400 konusunun çözüleceğini düşünüyor ya da Türkiye'ye çok zarar vermeyecek yaptırımların geleceği düşüncesinde. TL lehine olumlu bir fiyatlama isteği var" dedi.

Kaynak: Reuters