Dolar/TL, 5.80'in altında zorlandı
Günün ilk saatinde 5.85 seviyelerini gören dolar/TL, bir ara 5.78 seviyelerine kadar geriledikten sonra yeniden 5.80'in üzerine çıktı.
Haftaya yükselişle başlayarak 5.85'in üzerine çıkan dolar/TL, yönünü aşağı çevirse de, aşağı yönlü denemeler sınırlı kalmaya devam ediyor.
Kur bugün en düşük 5.7820 seviyesini test ettikten sonra yeniden 5.80'in üzerine çıktı.
Dolar/TL, saat 14:34 itibariyle 5.8105 seviyesinde yer aldı. Bugün 6.5370 - 6.64 bandında işlem gören euro/TL ise aynı dakikalarda 6.5695 seviyesinde.
Geçen hafta içinde 5,6623 ile son 1,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, 3,5 günlük bayram tatili sonrası cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 5,8195'ten tamamlamıştı.
Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentilerinin artmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğine işaret ederek, ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olacağını dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7750'nin destek, 5,9050 direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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