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Dolar/TL, 5.80'in üzerinde güne başladı

Güne başlarken 5.84 seviyelerini test eden dolar/TL, 5.82 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, 5.80'in üzerinde güne başladı
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Dolar/TL, piyasaların kapalı olduğu Salı günü yaklaşık iki ayın en düşüğü olan 5.6605'e kadar geriledikten sonra bu sabah 5.80 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Piyasaların bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu Pazartesi günü 5.87 seviyelerinde olan dolar/TL Salı günü 5.66'ya kadar gerilese de tekrar yönünü yukarı çevirdi.

Dolar/TL bu sabah 5.84'ün üzerine kadar çıktı. Kur, saat 08:25 itibariyle 5.8270 seviyesine yer aldı.

Euro/TL ise 6.57 seviyelerinde işlem görüyor.