Dolar/TL, 5.80'in üzerinde güne başladı

07 Haziran 2019

Dolar/TL, piyasaların kapalı olduğu Salı günü yaklaşık iki ayın en düşüğü olan 5.6605'e kadar geriledikten sonra bu sabah 5.80 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Piyasaların bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu Pazartesi günü 5.87 seviyelerinde olan dolar/TL Salı günü 5.66'ya kadar gerilese de tekrar yönünü yukarı çevirdi.

Dolar/TL bu sabah 5.84'ün üzerine kadar çıktı. Kur, saat 08:25 itibariyle 5.8270 seviyesine yer aldı.

Euro/TL ise 6.57 seviyelerinde işlem görüyor.