Dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrediyor

27 Ağustos 2019

ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerle önceki gece illikit piyasada TL'de %10'a varan değer kaybı gözlenmesinin ardından dün 5.80 civarında yatay seyreden dolar/TL bu sabah da 5.82 civarında hareket ediyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin'in birbirlerinden ithal ürünlere ek gümrük vergileri getireceğini açıklamasıyla küresel piyasalarda dün sert satış baskısı görülmesi ardından piyasalar küresel risk iştahını zedeleyen ticaret savaşına yönelik gelişmeleri yakından izliyor.

Piyasalarda Suriye kaynaklı jeopolitik riskler de öne çıkarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Rusya'da yapacağı görüşme takip ediliyor.

Asya borsaları dünkü sert düşüşün ardından ABD-Çin ticaret geriliminin şimdilik yatışabileceğine dair işaretlerin yatırımcı güvenini desteklemesiyle küresel borsalara paralel olarak yükselirken, güvenli liman tahviller düşüş kaydetti.

Dün gün içinde yatay bir seyir izleyen ve 5.8250 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah 5.82 seviyelerindeki seyrini koruyor.