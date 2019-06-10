Dolar/TL 5.80'in üzerinde seyrini sürdürüyor

10 Haziran 2019

ABD'de Cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verisi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle Cuma günü iki yönlü dalgalanan dolar/TL bu sabah 5.84 civarında seyrediyor.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında 5.6605 ile yaklaşık iki ayın en

düşük seviyesini gören dolar/TL, Cuma günü 5.7875-5.8695 bandında dalgalandı.

Analistler bayram tatili sırasında TL'de gözlenen kazancının nedenlerini düşük likidite ortamı, Fed'den artan faiz indirim beklentileri ve Güney Afrika randına karşılık TL alım işlemleri olarak sıraladı.

Öte yandan Reuters'ta Cuma günü yer alan ABD'nin, F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye'den şu anda ABD'de bulunanlar dışında yeni pilot kabul edilmemesine karar verdiğine yönelik bir haberin ardından yükselen dolar/TL, zayıf ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından ise 5.78'li seviyeleri test etmişti.

Piyasa 'ihtiyat' alıp-satacak!