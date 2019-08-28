Dolar/TL, 5.83 seviyelerinde

28 Ağustos 2019

Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşına yönelik gelişmeler takip edilirken, Türkiye'ye özgü risklerin de baskısının gözlendiği kur bu sabah 5.80'nin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Dolar/TL dün güne 5.82 civarında başladıktan sonra 18 Haziran'dan bu yana ilk kez gün içinde 5.8580'e kadar yükseldi. Günün kalanında yönünü aşağı çevirerek bir ara 5.80'lere kadar gerileyen günü 5.83 civarında tamamladı.

Dolar/TL bu sabah ise düne göre anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.82-5.83 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında iki yıldır devam eden ticaret anlaşmazlığı küresel ekonomiye giderek daha fazla zarar vererek politika yapıcıları ekonomik büyümeyi canlandırmak için faiz indirimleri ve yeni destek tedbirleri ile karşılık vermeye zorluyor.

Öte yandan risk iştahında gözlenen azalma gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. Bu noktada yapılan yüklü faiz indiriminin ardından geçen haftaki zorunlu karşılık düzenlemeleri de Türkiye'de para politikası bileşiminde gevşeme endişeleri yaratmasıyla TL'de nispeten daha olumsuz bir performans gözleniyor.

Bu çerçevede ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faiz nedeniyle TL'nin son dönemde artan cazibesi küresel resesyon endişeleri, para politikası ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişelerin gölgesinde kaldı.

Analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin TL'yi daha kırılgan kıldığına, küresel risk iştahı ve Türkiye'ye yönelik algının hala bozuk olması nedeniyle TL'de baskının devam edebileceğine dikkat çekiyor.