Dolar/TL 5.85'e kadar geriledi

17 Haziran 2019

Türkiye'nin kredi notunun Moody's tarafından bir kademe indirilmesine belirgin tepki vermeyen dolar/TL 5.90'lı seviyelerin üzerinde güne başladı ve 5.92'nin üzerine kadar çıktı. Ardından 5.90'ın altına gerileyen kur, TCMB'nin likidite adımı sonrası sınırlı da olsa gevşeme eğilimini sürdürdü.

İstanbul seçim öncesi son hafta olması, çarşamba günkü Fed toplantısı ve S-400 hakkındaki gelişmeler nedeniyle kurda aşağı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı görülüyor.

Dolar/TL bugün en düşük 5.8526 seviyesini test ettikten sonra saat 17:30 itibariyle 5.8645 seviyesinde yer aldı.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9450 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,8870'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

Merkez Bankası, piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verdi. Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, TCMB politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek. Politika faizi şu anda yüzde 24 düzeyinde bulunuyor.

Piyasalar, Fed'in mesajına kilitlendi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi