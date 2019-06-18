Dolar/TL 5.87 seviyelerinde

18 Haziran 2019

Piyasada İstanbul seçimleri beklenirken ABD ile ilişkiler ana yön belirleyici konumunu sürdürüyor. Bugün iç piyasada ise Nisan ayına ilişkin sanayi üretimi verileri ve Hazine'nin sukuk ihracı izlenecek.

Hazine bugün 500 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı ile Haziran ayı borçlanma programı tamamlanacak. Bu ay toplam 11.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 9.3 milyar TL'si piyasadan toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma programlayan Hazine, piyasadan 10.06 milyar TL, kamu dahil toplamda ise 13.1 milyar TL borçlandı.

Azalan yabancı payı ve artan maliyetler sonrası Hazine, bankaların TL cinsi devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) daha çok ilgisini beklediğini bankalara geçen ay sonunda iletmişti. Bankalar ise buna karşın Hazine'den başta 10 yıllık gösterge olmak üzere uzun vadeli ihraçlar beklediklerini söylemişlerdi. Hazine'nin artan borçlanma ihtiyacı sonrası ise dün Merkez Bankası'ndan (TCMB) Hazine ihalelerinde en yoğun alıcı olan Piyasa Yapıcı (PY) bankalara yönelik bir adım geldi.

TCMB piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verdi. Adım arka kapıdan bir faiz indirimi olduğu yorumlarıyla eleştirildi ancak piyasada olumsuz bir tepki yaşanmadı. Seçim öncesi son hafta kurun yönünde dışarıda ise Fed bekleniyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Kurulu (FOMC) bugün başlayacak ve yarın sona erecek. Bu hafta Fed'e ek olarak Japonya ve İngiltere merkez bankaları da para politikası kararlarını açıklayacaklar. ABD Başkan Donald Trump'ın faizleri düşürme talepleriyle karşı karşıya kalan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı para politikası toplantısında faizleri değiştirmemesi ancak bu yılın ilerleyen zamanlarında faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor. Fed'in iki günlük para politikası toplantısı günün ilerleyen saatlerinde başlayacak.