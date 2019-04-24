Dolar/TL 5.87 üzerinde

24 Nisan 2019

ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdirecek olması ve dolarda küresel güçlenmenin yanı sıra İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bir ortamda dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

23 Nisan nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu dün 5.81-5.85 aralığında görece sakin kalan kur, bu sabah 5.8774'e tırmandı ve 15 Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kur saat 10:25'de önceki kapanışına göre yüzde 0,60 primle 5.8645 seviyesinde. Euro/TL de yüzde 0,50 artışla 6.5790 seviyesinde.

Dolar endeksindeki değerlenme TL üzerinde başlıca baskı unsuru. Dolar, ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini azaltan ekonomik verilerin ardından başlıca para birimleri karşısında dün 97.777 ile 22 ayın zirvesine yükseldikten sonra hafif gevşedi ve 97.688'e geldi.

TL'nin seyri açısından petrol fiyatları da yakından takip ediliyor. ABD'nin İran muafiyetlerini uzatmama kararı sonrası 6 ayın zirvesini gören Brent petrol, Arap ülkelerinin İran'ın yokluğunda oluşacak açığı telafi edeceklerini açıklamasıyla kazanımların bir kısmını geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0.60 kayıpla 74.05 dolarda.

5.87-5.90 önemli direnç aralığı

Dolarda küresel bazda güçlenme eğilimi ile gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel TL'de değer kaybının sürdüğünü söyleyen bir bankacı, "İstanbul seçimlerinde itiraz değerlendirmesi devam ediyor, bu bir risk. Öte yandan ABD ile ilişkiler yine konuşulmaya başlandı. ABD İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdirecek, ayrıca S-400 meselesi de devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde TL için negatif beklentiler fiyatlanmaya devam edecektir" dedi.

Dolar/TL'de 5.87-5.90 bandının önemli bir direnç aralığı olduğunu söyleyen aynı bankacı, "Bu bandın aşılması halinde TL'de yüzde 3-4 civarında daha değer kaybı gözlenebilir. Diğer taraftan yarınki PPK kararı izleniyor. Büyük ihtimalle faiz artırımı gelmeyecektir ancak açıklamalar izlenecek. TCMB'nin rezervlerine yönelik endişeler de halen gündemde. Bu konuda TCMB'nin daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor" diye konuştu.

TCMB faiz kararını yarın verecek

Merkez Bankası'nın 25 Nisan'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutması beklenirken, yılın kalanında indirim beklentileri 250 baz puana geriledi.

Küresel piyasalarda ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri izlenmeye devam ediyor. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin müzakerelere katılmak için 30 Nisan'da Çin'e gidecek. Çin'i temsil eden üst düzey yetkili Liu He de, 8 Mayıs'ta Washington'u ziyaret edecek.

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