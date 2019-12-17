Dolar/TL, 5,88'in üzerine çıktı

17 Aralık 2019

ABD Senatosu'nda onaylanan Ermeni tasarısının ardından Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde tansiyonun yükselmesi dolar/TL'deki yükselişi hızlandırdı.

Yeni haftanın ilk gününde, son 2 ayın en yüksek seviyesini gören ve 5,85'in üzerine tırmanan dolar/TL kuru, bugün de yükselişe devam ediyor. Böylece, pazartesi sabah saatlerinde 5,81 lira seviyelerinde seyreden kur, 36 saatte 5,90'a dayandı.

Bu sabah ilk işlemlerde 5,84 seviyesinde olan dolar/TL, günün ikinci yarısında yükselişini artırdı ve 5,8890 ile gün içi en yüksek seviyeleri gördü. Kur, saat 17:53 itibarıyla 5,8870 seviyesinde bulunuyor.

ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısının onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik üslerini kapatabileceklerine yönelik ifadeleri piyasalarda geniş yankı bulmuştu. Açıklamanın etkisiyle dün güne 5.79 civarında başlayan dolar, 5.85'in üzerini görmüştü.