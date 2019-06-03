Dolar/TL, 5.89 seviyesini gördü
Geçen hafta 5 haftanın en düşük seviyesi olan 5.8205'e kadar geriledikten sonra bu haftaya 5.85 civarında başlayan dolar/TL, 5.89'a kadar çıktı.
Bayram tatili öncesi kısa güne 5,85 seviyesinden başlayan dolar/TL, düşük hacimli piyasada 5.89'a kadar yükseldi.
Mayıs enflasyonu piyasa beklentilerinden daha düşük gelirken, kur cephesinde önemli bir değişim gözlenmedi.
Dolar/TL en düşük 5,8301, en yüksek 5,8834 seviyesini gördü. Kur, 5.88 seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor. Güne 6.53 seviyelerinde başlayan euro/TL ise 6.56 seviyelerinde.
Enflasyon, mayıs ayında yüzde 0.95 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 19.50'den yüzde 18.71'e geriledi. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE), Mayıs'ta aylık yüzde 1.30 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Nisan'daki yüzde 19.50'den yüzde 19.10'a gerilemesi bekleniyordu.
Yurtiçi piyasanın yarım gün açık kalacağı günde yurtdışında ABD'de imalat sektörü PMI (16.45), ISM imalat endeksi, inşaat harcamaları (17.00) verileri izlenecek.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye giderek Başbakan Theresa May ile görüşecek.
Mayıs ayı ihracat rekoru kırıldı
İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi
Enflasyon beklenenden iyi geldi