Dolar/TL 5.90 seviyesini gördü
Bu hafta 5.81 direncini aştıktan sonra yükselişini devam ettiren kur, 5.85 bölgesinde tutunmasının ardından bu sabah da 5.90 bölgesini gördü.
ABD Başkanı Trump'ın azil oylamasının takip edileceği yeni güne dolar/TL güne 5,90 seviyesini test ederek başladı.
Dolar/TL sabah en düşük 5,8830, en yüksek 5,9011 seviyesini gördü.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatoda kabul edildi. Ancak hemen belirtelim; söz konusu yaptırım, piyasaların günlerdir üzerinde konuştuğu ve Senato'ya gelmesi beklenen teklif değil.
Yine de ABD'de savunma bütçesinde Türkiye'ya yaptırım teklif edilmesi, TL'de ekstra bir baskı unsuru.
Piyasada Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik gelişmeler ve ticaret savaşı süreci izleniyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası TL reel faizinin azalmasının da etkisiyle gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrışırken, dolar/TL iki ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Analistler, 5.85 bölgesi üzerinde kalınan işlemlerde hareketin 5.90-5.95 aralığına kadar
taşınabileceğini belirtiyor. 5.85-5.81 ise geri çekilmelerde yakından izlenecek.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi kabul edildi
Dışişleri'nden ABD Senatosu'na tepki