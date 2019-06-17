Dolar/TL, 5.90'ın altına indi

17 Haziran 2019

Cuma akşamı Moody'in Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından ABD faiz kararının açıklanacağı yeni haftaya Dolar/TL 5,92 seviyelerini test ederek başladı.

5.9290 seviyesine çıkan kur, ardından kademeli olarak gevşeyerek 5.86 seviyelerine doğru çekildi.

Saat 11:27 itibariyle dolar/TL 5.8815 seviyesinde yer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu, bir ödemeler dengesi krizi riskinin artmaya devam ettiğine işaret ederek kredi notunu Ba3'den B1'e indirdi ve görünümü 'negatif' olarak devam ettirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Moody's tarafından verilen not indirim kararının, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmakta olduğunu bildirdi.

Fed'in faiz indirimi baskılarına direneceği öngörülüyor

Fed'in bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarında indirim yönündeki ABD Başkanı Trump'kan ve bazı piyasa katılımcılarından gelen baskıya direneceği öngörülüyor.

Bununla birlikte Fed'in bu yıl içinde bir faiz indirimine gidilmesinin zeminini oluşturacak mesajlar vereceği de düşünülüyor.

FOMC karaları ve Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonları Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'da açıklanacak.