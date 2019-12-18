Dolar/TL 5.90'ın üzerinde
Bu hafta 5.81 direncini aştıktan sonra yükselişini devam ettiren kur, 5.85 bölgesinde tutunmasının ardından bu sabah da 5.90 bölgesine çıktı.
Yükselişini sürdüren dolar/TL bugün 5.92 seviyesine kadar çıktı.
Kur, ardından 5.90'ın hemen üzerinde dengelendi.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatoda kabul edildi. Ancak hemen belirtelim; söz konusu yaptırım, piyasaların günlerdir üzerinde konuştuğu ve Senato'ya gelmesi beklenen teklif değil.
Yine de ABD'de savunma bütçesinde Türkiye'ya yaptırım teklif edilmesi, TL'de ekstra bir baskı unsuru.
Piyasada Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik gelişmeler ve ticaret savaşı süreci izleniyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası TL reel faizinin azalmasının da etkisiyle gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrışırken, dolar/TL iki ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Analistler, 5.85 bölgesi üzerinde kalınan işlemlerde hareketin 5.90-5.95 aralığına kadar
taşınabileceğini belirtiyor. 5.85-5.81 ise geri çekilmelerde yakından izlenecek.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi kabul edildi
Dışişleri'nden ABD Senatosu'na tepki