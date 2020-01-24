Dolar/TL 5,92-5,93 bandında

24 Ocak 2020

Yurt içinde bugün veri gündemi zayıf seyrederken küresel piyasalarda ise Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 5,9310'dan işlem görüyor. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,5540'tan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,7885'ten satılıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün, beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, 1,1037 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1048'den işlem görüyor. Sterlin/dolar yüzde 0,1 artışla 1,3330, dolar endeksi sınırlı yükselişle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'de yayılan virüse ilişkin tedirginliğin devam ettiğini belirterek, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95 geçilmediği sürece dar banttaki dalgalı seyrin devam edebileceğini dile getiren analistler, 5,9130'un destek konumunda olduğunu bildirdi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9340 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5790 lira olmuştu.

Koronavirüs piyasaları etkileyecek mi?

Koronavirüsün dünya piyasaları üzerindeki etkisi yakından izlenirken; şimdilik bu etkinin Asya borsaları ile sınırlı kaldığı görülüyor. Öte yandan bugün ABD'de federal hükümet, senatörleri koronavirüs konusunda bilgilendirecek.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tespit edilen koronavirüsten etkilenmiş hasta sayısının 23 Ocak itibariyle 830'a ulaştığını teyit etti. Komisyon, koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısını 25 olarak açıkladı.

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