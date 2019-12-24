Dolar/TL, 5.93-5.95 bandında

24 Aralık 2019

Türk lirasında dar bantta dalgalı seyir devam ediyor. Kur, Noel tatili öncesinde 5.93-5.95 aralığında hareket ediyor.

Dolar/TL, dün 5.9550 seviyelerine kadar çıksa da gün genelinde yatay seyir izledi. Dün açıklanan ABD dayanıklı mal siparişlerinde son 6 ayın en büyük düşüşü yaşandı. Yüzde 1,5 artması beklenen siparişler yüzde 2 azaldı. Gün içinde 2 kuruşluk bantta yatay seyir izleyen dolar/TL’nin veri sonrası 5.95 üzerine çıktı.

Bu sabah 5.9550 seviyelerini test ettikten sonra 5.9320 seviyelerine doğru çekildi. Kur saat 09:30 itibariyle 5.9405 seviyesinde yer aldı.

Bankacılar ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ın Türkiye ile Rusya'yı daha da yakınlaştıracak bir yaptırımdan kaçınmak istediği ve bunu ABD Kongresine ilettiğini belirttiler.

ABD'de Trump'ın Türkiye ilişkilerini destekleyici adımlar atabileceği öngörüleri TL'de daha fazla satışın önüne geçen bir unsur olarak gösteriliyor.

Bugün iç piyasada takip edilecek veri gündemi bulunmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı ardından yapılacak açıklamalar izlenecek.

Noel tatili nedeniyle bugün Almanya piyasaları kapalı, İngiltere ve ABD piyasaları ise erken paydos edecek.