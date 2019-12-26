Dolar/TL, 5,93 liranın üzerinde alıcı buluyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9390'dan işlem görüyor.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,07 üzerinde 5,9360'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5845'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,7170'ten satılıyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini dile getirdi.
Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den tamamlamıştı.
Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,2990, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1087 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 97,6 seviyesinde.