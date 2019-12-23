Dolar/TL, 5.94 seviyelerinde dengelendi

23 Aralık 2019

Dolar/TL'de yeni hafta yatay seyirle başladı. Sabah 5.9420 seviyesini test eden kur, öğle saatlerine kadar 5.94 seviyelerinde dengelendi.

Bu hafta Noel tatili kapsamında ABD ve Avrupa piyasalarının iki gün kapalı olacak olması ve yıl sonu nedeniyle piyasada işlem hacimlerinde düşüş yaşanacak.

Analistlere göre, geçtiğimiz hafta 5.80 sınırından almış olduğu destekle sert yükseliş gerçekleştiren dolar/TL yeni haftaya başlarken de 5.9430 sınırını gördü. Bu seviyeden geri çekilen kurda olası kar satışlarında 5.91 ve 5.8810 destekleri gündeme gelebilir. Diğer yandan kurun 5.9430 direnci üzerinde fiyatlanması halinde 5.9840 yeni direnç seviyesi olarak izlenecek.

ABD ile diplomatik ilişkilerin seyri yanı sıra Suriye, Libya konularına yönelik haber akışları da yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı muhaliflerin elindeki son büyük bölge olan İdlib'e yapılan saldırılar nedeniyle 80,000 Suriyeli'nin Türkiye'ye doğru göçe başladığını, göç yükünü Türkiye'nin tek başına kaldırmayacağını söyledi.

Erdoğan İdlib'de Rusya destekli Suriye hükümeti güçlerinin taarruzunu durdurmak için Türkiye'nin Pazartesi günü Moskova'ya heyet göndereceğini ifade ederek, "Görüşmeleri yapacaklar ve alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da uluslararası tanınırlığı olan hükümet ile savaşan Khalifa Haftar güçlerine Rusya'nın desteklediği paralı askerlerin yardım etmesine Türkiye'nin seyirci kalamayacağını söylerken, Rusya da Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme ihtimalinin endişe yarattığı belirtti.