Dolar/TL 5.98'e yükseldi

30 Nisan 2019

Dolar/TL yeni güne yükselişini koruyarak başladı. TCMB'nin geçen hafta PPK metninde sıkılaştırmaya yönelik söylemini yumuşatması ve döviz rezervlerine yönelik endişeler nedeniyle piyasalar enflasyon raporuna odaklanmış durumda.

CANLI YAYIN: TCMB Başkanı Çetinkaya'nın sunumu

Dün 5.92-5.96 bandında hareket eden ve 5.9467 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah 5.9738 seviyesine kadar çıktı.

Çetinkaya'nın sunuma başlamasının ardından hareketlenen dolar/TL 5.9848'e çıktı.

TL'nin dolar karşısında yıl başından beri değer kaybı yüzde 11'e ulaşmış durumda.

Kur saat 10:41 itibariyle 5.9755 seviyesinde.

Bu hafta veri gündemi ve haber akışı oldukça yoğun. Bugün enflasyon raporunun yanı sıra TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. Öte yandan TÜİK Mart ayı dış ticaret verilerini ve ilk çeyrek turizm gelirlerini, Turizm Bakanlığı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlara ilişkin Mart ayı verilerini, Hazine üç aylık borçlanma stratejisini, BDDK ise Mart ayına ilişkin sektör verilerini açıklayacak.

Bu hafta Cuma günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verisi izlenirken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor.

Piyasaların gündemindeki en önemli madde seçim sonuçları olmaya devam ediyor. YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Yurtdışında ise Çarşamba akşamı açıklanacak olan ABD Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.

Bankacılar TL'nin yönü açısından zor bir hafta olduğunu ve kurun yoğun veri ve haber akışı ile yön bulacağını belirtiyor.

Yılın en 'sıcak' toplantısı olmaya aday!