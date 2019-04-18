Dolar/TL 6 ayın zirvesine tırmandı

18 Nisan 2019

Dolar/TL bu hafta 22 Mart'tan beri ilk kez 5.8250'nin üzerini test ettikten sonra beklentilerden iyi gelen Çin verileri ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100'a kadar gerilemişti.

Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve bu sabah itibarıyla yeniden 5.8504'e kadar yükseldi. Dolar/TL bu seviyeyi 23 Ekim'den beri gün içinde ilk kez gördü. Dolar/TL saat 12:40'da 5.8240 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 6.5730 seviyesindeydi.

Bankacılar TL'deki değer kazancının kalıcı olamamasını, seçim sürecine ilişkin belirsizliğin, AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptali başvurusu nedeniyle tam olarak netleşmemesi ve TCMB rezervlerine yönelik endişelere bağladılar.

TCMB rezervlerine yönelik endişeler

Financial Times'da dün yer alan bir haber, TCMB'nin net döviz rezervinin, 25 Mart'tan bu yana kısa vadeli borçlanma veya swap kullanımında olağan dışı bir artışla yükseldiğini ortaya koydu.

Haberde FT'nin konuyla ilgili sorusuna yönelik TCMB'nin, "Swap kullanımı banka rezervlerine etki yaratmış olabilir ancak muhasebeleştirme yöntemin tam olarak uluslararası normlarla uyumlu şekilde gerçekleştirildi" şeklindeki cevabı yer aldı.

Haberde TCMB'nin, ilgili piyasada borçlanılan dolar miktarının bilançoya eklendiği ancak daha sonra yapılacak geri ödemeye ilişkin yükümlülüğün ise bilanço dışı kalem olarak kaydedildiği yönündeki ifadesi de yer aldı.

Bankacılar ilgili haberde yer alan TCMB'nin son dönemde yoğun olarak kullandığı TCMB bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında işlemlerin bankanın net rezervlerine katkı yaptığı yorumlarının endişe yarattığına dikkat çektiler.

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TCMB'nin rezervlerinin Mart ayının ilk iki haftasında 5.5 milyar doların üzerinde azalması sonrası, bu düşüşte olağan dışı durum olmadığını açıklayan banka ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adıma yönelmişti.

Bu çerçevede TCMB'nin döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı kademeli olarak yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.

TCMB verilerinden Reuters'ın yaptığı hesaplamalara göre banka bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap miktarı dün itibariyle 12 milyar dolar civarında.

Bugün açıklanan güncel verilere göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri 12 Nisan itibarıyla 498 milyon dolar artışla 28.44 milyar dolara yükseldi. Rezervler bir önceki hafta 27.94 milyar dolar olmuştu.

Seçime ilişkin pozitif etki kısa sürdü

Diğer yandan bankacılar, İstanbul seçimlerinin Haziran'da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda "iki kayıp ay daha" anlamına geldiğini belirtiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Yerel seçimleri arkada bırakabilmek ve belirsizliklerin tamamen ortadan kalkması piyasa açısından çok önemli. Dünkü piyasa tepkisine pozitif ayrışmanın kuvvetine özellikle de tahvil getirilerindeki düşüşün büyüklüğüne bakarsanız bunun ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz" dedi ve ekledi:

"Öte yandan piyasalarda endişeler de devam ediyor. TCMB rezervlerine ilişkin endişelerin bugün Financial Times haberi ile birlikte arttığını görebiliyoruz. Rezervler çok iyi konumda diyemeyiz ancak son dönemde birbirinden farklı haberler yorumlar konunun tam olarak iyi bir şekilde analiz edilemediğini anlatılamadığını, hesaplanamadığını gösteriyor."

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Kaynak: Reuters