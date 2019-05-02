Dolar/TL 6 lira seviyesinin hemen altında

02 Mayıs 2019

Dolar/TL bir günlük resmi tatil ve TCMB'nin enflasyon raporunun ardından güne 5.97 civarında başladı. Bankacılar küresel piyasaların ve veri gündeminin yakından takip edileceğini belirttiler.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 aralığında sabit tuttu ve faizleri yakın zamanda ayarlamak için çok da istekli olmadığının sinyalini verdi. Fed istihdam artışının devam etmesi, ekonomik büyüme ve zayıf enflasyonun hafif yükselebileceği olasılığından destek buldu.

Fed Başkanı Jerome Powell iki günlük politika toplantısının sona ermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda politika yaklaşımımızın uygun olduğunu düşünüyor; her iki yönde hareket ettirmek için güçlü bir gerekçe görmüyoruz" diye konuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell'un enflasyonu düşüren faktörlerin "geçici" olabileceğini ve faiz artırım ya da indirimi için güçlü bir gerekçe görmediğini söylemesi ise dolarda değer kazancını beraberinde getirdi.

Dolar endeksi 97.149'a geriledikten sonra bu sabah 97.679 seviyesinde.

Dolardaki güçlü seyrin de etkisiyle dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında işlem görmeyi sürdürüyor. 30 Nisan akşam saatlerinde 5.95 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah 5.9837'ye yükseldi. Kur saat 10:05'de 5.9790 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 6.7040 seviyesinde.

Dolardaki güçlü seyir olumsuz

Küresel hisse senedi piyasaları, yılın başından bu yana büyük ölçüde dünya genelinde gevşek para politikaları beklentileriyle yeni zirve seviyelere yükselirken, ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik pozitif hava da iyimserliği artırdı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Asya piyasalarında uzun bir tatil olmasının hacimleri bir miktar azaltacağını, illikit piyasada ise ani hareketlere neden olabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan TCMB'nin enflasyon raporu açıklamaları sonrası para politikasının yönüne ilişkin endişeler kısmen ortadan kalktı diyebiliriz ancak rezervlerdeki düşüşe ilişkin ise endişeler devam edecektir" dedi ve ekledi:

"Küresel ticaret savaşlarında yatışma da olumlu. Fed'in olası bir faiz indirimini seçenek olarak görmemesi ise dolarda güçlü bir seyir anlamına geliyor ki bu ise TL ve benzer EM'ler için olumsuz. Son 2 haftada mevduat faizlerinin yükselmesi ve stopaj adımlarıyla lokallerin döviz mevduat biriktirme eğilimini kırabilecek adımlar ise kullanıma göre önümüzdeki dönemde TL'nin en önemli destekçisi olabilir. Bugün için 5.95 etrafında yatay bir seyir öngörüyoruz. Siyasi gündem ekonomiye ilişkin siyasilerin açıklamaları da önemli olacaktır."

Rezerv açıklaması tatmin etmedi

TCMB yılın ikinci enflasyon raporunda bu ve gelecek yıl için enflasyon tahminlerini korudu, PPK metninde gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik değişikliğin yapısal olduğunu belirtirken, sıkı para politikasını yineledi. Ancak bankanın yaptığı rezerv açıklamaları piyasayı tatmin etmedi.

Bu arada enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz uygulanan bir yıldan uzun vadeli mevduatta gelir vergisi stopajı sıfırlandı.

Öte yandan ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdirecek olması, S-400 ve F-35 konuları nedeniyle ABD ile yaşanan gerginlik piyasada baskı yaratmaya devam ediyor.

Enflasyon korumalı mevduatta vergi sıfırlandı

Kaynak: Reuters