Dolar/TL 6,02-6.03 bandında seyrediyor

12 Şubat 2020

Jeopolitik gelişmelerin yakından izlendiği para piyasasında dolar/TL 6 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Dün gün içinde en son Mayıs 2019'da görülen 6.05'e kadar yükselen kur, bugün 6,02-6.03 bandında işlem görüyor. Saat 10:55 itibarıyla dolar/TL, 6,0270'den el değiştiriyordu. Euro ise 6,05765 seviyelerinde.

Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Erdoğan TBMM'de bugün saat 11:00'da gerçekleşecek grup toplantısına işaret ederek Suriye konusunda bundan sonra atılacak adımları bu toplantıda paylaşacağını dün söylemişti.

Suriye'den gelen haber akışı belirleyici



Bankacılar piyasada yön belirleyici olarak jeopolitik gelişmeleri takip ediyor. Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'deki TSK hedeflerine yönelik top atışlarında hafta başında beş asker hayatını kaybederken, beş asker de yaralandı. MSB, saldırıya angajman kuralları ile karşılık verildiğini, 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son dönemde benzer şekilde İdlib Serakib'e Suriye rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik saldırısında da 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Erdoğan'ın açıklamaları ve James Jeffrey'in temasları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye güçlerinin geri çekilmesini, aksi halde bunu Türkiye'nin kendi imkanlarıyla sağlayacağını belirtiyor. Süreç piyasalar tarafından yakından izleniyor. Özellikle sıcak çatışma ihtimali piyasarın endişe konusu. Bu kapsamda Türkiye'de bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in temasları da takip edilecek.