Dolar/TL, 6.10 seviyesinin üzerinde

24 Mayıs 2019

Dolar/TL ABD ile ilişkilerine yönelik artan endişelerle dün 10 Mayıs'tan bu yana ilk kez 6.15 seviyesini aştıktan sonra bu sabah 6.10 civarında hareket ediyor.

ABD ve Çin ticaret savaşlarının küresel resesyona neden olabileceği endişeleri global piyasalarda baskı yaratırken, başta S400 kaynaklı jeopolitik riskler gibi iç nedenler de TL'de değer kaybı baskısı yaratmaya devam ediyor. Analistler ABD ile ilişkiler konusunda pozitif yönde bir gelişme olmadığı takdirde 23 Haziran'da yapılacak seçimlere kadarki süreçte kurda yükseliş baskısının devam etmesini bekliyor.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, dün düşük gelen ABD konut satışları ile ABD ve Avrupa PMI verilerinin global büyümenin zayıfladığına işaret etmesi nedeniyle yurtdışı piyasalardaki olumsuz seyrin riskli varlıklara yönelik talebi sınırladığını söyledi.

Dolar/TL'nin teknik olarak önemsenen 6.15-6.20 aralığına olan yükselişte direnci kırmakta zorlandığını söyleyen Gödek, "Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dün dolara karşı G10 üyelerinin çoğunluğu gibi değer kazanma çabası dolar/TL'nin 6.15 bölgesinden dönüşü için koşulları kolaylaştırdı. Ancak, genel risk başlıklarında herhangi bir değişiklik olmaması nedeniyle yerel varlıklar için negatif seyir bir süre daha devam edecektir. Pazartesi günü ABD ve İngiltere piyasalarının işleme kapalı olması yatırımcıların haftanın son işlem gününde pozisyon ayarlamalarına neden olabilir" dedi.

Kaynak: Reuters