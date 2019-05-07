Dolar/TL 6.15 civarında dengelendi

07 Mayıs 2019

YSK'nın İstanbul kararı sonrası 6.20 sınırına dayanan dolar/TL öğle saatlerinden sonra 6.15 civarında dengelendi.

Gün içinde en yüksek 6.1985'i gören dolar kuru saat 15:40'da yüzde 1 primle 6.1400 seviyesinde.

6.9530'u test eden euro/TL aynı saatte yüzde 0,90 artışla 6.8750'den işlem gördü. Sterlin/TL de 8.1420'ye tırmandıktan sonra yüzde 0,70 artışla ve 8.0230'da.

Bankacılar, 6.15'in dolarda önemli direnç seviyesi olarak izlendiğini belirttiler.

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise açılışın hemen ardından 90.698 puana kadar geriledikten sonra yüzde 1,50 ekside 91.580 puanda yer alıyor.

Seçimin yenilenmesi kararının ardından Fitch Türkiye analisti, bunun "ekstra belirsizlik" anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı ve ekonomi için kayıp zamana işaret etti.

TÜSİAD da, dün, YSK kararının ardından Twitter hesabından, "Kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında TÜSİAD'a cevaben, "Bazı iş adamları dün açıklanan karardan sonra baktım garip garip açıklamalar yapıyor. Yanlış yapıyorsunuz, herkes haddini bilecek. Sen iş adamıysan işini yap, eğer böyle konuşursan bizim de size bakışımız değişecek" ifadelerini kullandı.

Bu arada bahar dönemi tahminlerini yayımlayan AB Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2,3 oranında küçüleceğini öngördü. Önceki beklenti yüzde eksi 1,5 şeklindeydi.

Uzmanlar, S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler ve TCMB'nin rezervleri gibi diğer risk unsurlarının varlığını koruduğu bir ortamda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekliyor.

Rus haber ajansı TASS'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, S-400'leri kullanacak Türk askerlerinin eğitimine bu ay sonunda Rusya'da başlanacak. Bu kapsamda 100 kadar Türk askeri yaklaşık 5 aylık bir eğitim alacak.

Öte yandan S-400'lerin yanı sıra Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri de ABD ile ikili ilişkileri geren yeni bir unsur olarak belirdi.

Ayrıca Çin-ABD ticaret görüşmelerine yönelik azalan iyimserlikte riskten kaçışı tetiklemesi nedeniyle TL ve benzeri ülke varlıklarını olumsuz etkiliyor.

AB Komisyonu, Türkiye beklentilerini aşağı yönlü revize etti

Fitch'ten seçim yorumu