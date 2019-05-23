Dolar/TL, 6.15 seviyesini gördü

23 Mayıs 2019

Dolar/TL ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle bir hafta aranın ardından dün yeniden aştığı 6.10 üzerindeki seyrini bugün de sürdürüyor. Dün güne 6.07'li seviyelerden başlayan dolar/TL, 6.1220 seviyesine kadar yükseldikten sonra 6.09'lu seviyelerde kapandı. Kur bugün 6.1520 seviyesine kadar yükseldi.

Kur, 6.13 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15 seviyesinin önemli direnç, 6,04'ün destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Piyasa ABD konusunu oldukça yakından takip ederken, üst düzey bir Türk yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın yakında yüz yüze bir görüşme

yapabileceğini belirtti.

Önceki gün CNBC'de yayımlanan bir haberde Washington'un Türkiye'ye S-400'ten vazgeçmesi ve ABD'den silah alması için iki hafta süre verdiğini, aksi halde Ankara'nın yaptırımlarla karşılaşacağı bildirilmişti.

Kremlin ise Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının Ankara'nın da belirttiği gibi bitmiş bir anlaşma olduğunu açıklayarak, haberde ABD'nin Türkiye'ye verdiği iddia edilen ültimatomu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

ABD ile ilişkiler, devam eden seçim süreci, TCMB'nin rezervleri ve ekonomi yönetiminin attığı adımlar kaynaklı yurtiçinde devam eden risklerin yanı sıra ABD-Çin ticaret savaşları nedeniyle dolarda küresel güçlü seyir de piyasada baskı yaratıyor.

Bu arada Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul seçiminin iptali ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli karar, 250 sayfadan oluşuyor.