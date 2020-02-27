Dolar/TL, 6,16'nın üzerinde güne başladı

27 Şubat 2020

Dünya Online

Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı global piyasaları etkilemeye devam ediyor. Özellikle de virüsün bulaştığı ülke sayısının her geçen gün artması piyasalardaki tedirginliği artırıyor. Son olarak virüse, Brezilya'da da rastlanırken; bu, Güney Amerika kıtasında görülen ilk vaka oldu.

Yurt içinde ise İdlib konusundaki gelişmeler takip ediliyor. Türk-Rus heyetlerin dün Ankara'da başlayan İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri bugün de devam edecek. Bu görüşmelerden sonra yapılabilecek açıklamalar da piyasaların radarında bulunuyor.

Dolar/TL bugün en düşük 6,1506, en yüksek 6,1633 seviyesini gördü. Saat 09:58 itibarıyla dolar/TL kuru 6,1634; Euro/TL 6,7292 seviyelerinde.

Borsa İstanbul ise güne yüzde 1,04'lük kayıpla 113 bin 975 puandan başladı.

ABD Borsaları yine ekside kapandı

Öte yandan ABD borsalarındaki kayıp üst üste 3. güne taşındı. S&P 500, Dow Jones değer kaybederken Nasdaq yüzde 0,13 artıda kapandı.

Altın yatay, petrolde düşüş sürüyor



Spot altın fiyatlarındaki geçtiğimi hafta yaşanan sert yükselişler bu hafta yerini yatay seyre bıraktı. Spot altın 1650 dolar civarında fiyatlanmaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde petrol fiyatlarındaki düşüş bir miktar hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatı 52 doların altını gördü. Goldman Sachs da son raporunda, brent petrol için 2020 ortalama fiyat beklentisini varil başına 63 dolardan 60 dolara indirdi.