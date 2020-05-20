Dolar/TL, 6,76'ya geriledi

20 Mayıs 2020

Trump'ın 'üçüncü çeyrekte güçlü bir dönüş yaşanacak' mesajı ve Macron ile Merkel'ın 500 milyar euroluk ekonomik paket üzerinde anlaşmaya varması piyasalara moral oluyor. New York'ta endekslerin dün ekside kapatmasına karşın ABD vadelileri bugün artıda. Asya borsalarında ise karışık bir gün yaşanıyor. Japonya yüzde 1'in üzerinde artıda; Çin borsalarında ise yatay bir seyir göze çarpıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,55 artışla 102 bin 547 puandan başladı.

Katar ile swap haberine dolar/TL'den sınırlı tepki



Swap iddiaları ve ardından gelen Hazine'den gelen swap açıklamasıyla dün, 6,87 ile 6,75 arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabahki ilk işlemlerde 6,78-6,79 aralığında el değiştiriyordu. Katar Merkez Bankası ile TCMB arasındaki swap anlaşmasının 5 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltilmesi haberiyle dolar/TL'de sınırlı bir düşüş yaşandı.



Haberle birlikte ilk tepki oalrak 6,76'ya gerileyen dolar/TL, saat 09:20 itibarıyla 6,7740'tan el değiştiriyor. Euro/TL ise 7,43 düzeyinde.

Petrol ve altın yükseliyor

Petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 35 doların üzerine çıkarken ABD ham petrolünün varili ise 32 dolardan işlem görüyor. İki haftadır yukarı yönlü hareket eden altının ons fiyatı 1740 dolar civarında değerleniyor.

Powell: Bilanço büyüklüğü bir şimdilik risk oluşturmuyor

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi oturumunda yaptığı açıklamada, Fed'in bilançosundaki büyümenin şu anda çok fazla risk oluşturmadığını, ancak bilançonun da uluşabileceği bir sınır olduğunu ifade etti.



Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, tüketiciler ve işçiler halk sağlığı konusunda endişeli olmaya devam ettikleri sürece ABD'de işletmelerin zayıf talep ile karşı karşıya kalacaklarını ve işsizlik oranının yıl sonuna kadar çift hanelerde kalmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.



Günün ajandası

- TCMB kısa vadeli dış borç, TÜİK tüketici güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak (10.00).

- TCMB konut fiyat endeksi verilerini açıklayacak (14.30).

- Hazine, merkezi yönetim brüt borç ve alacak stoku verilerini açıklayacak (17.30).

- ABD'de haftalık MBA mortgage verileri (14.30), haftalık DOE petrol stok verileri (17.30) izlenecek.

- İngiltere (09.00) ve Euro Bölgesinde (12.00) enflasyon verileri gelecek.

- Fed, 28-29 Nisan FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (21.00).