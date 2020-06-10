Dolar/TL 6,78'de; borsa artıda

10 Haziran 2020

Küresel piyasalar ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlikle son iki haftadır belirgin bir şekilde artan küresel risk iştahının devam edip etmeyeceğine odaklanmış durumda. Piyasalarda bu sabah itibarıyla karışık bir gün yaşanıyor. Dün ABD'de S&P ve Dow Jones endekslerinde düşüşün ardından bu sabah ABD vadelileri yüzde 0,50 civarında artıda. Asya borsalarında ise yönünü net olarak belirtmeyen karışık bir seyir görülüyor.

Dolar/TL 6,78'de; Borsa İstanbul artıda

Yurt içinde ise koronavirüs salgının etkilerinin hissedilmeye başlandığı ilk ay olan mart ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi. İşsizlik verisi sonrasında dolar/TL 6,78 civarında değerleniyor. Dolar/TL, mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş 6.7'in altına kadar sürdükten sonra, kur bir süredir 6.7-6.8 bandında dalgalanıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 109.599,77 puana yükseldi.

Gözler Fed'in faiz kararında

Yurt dışında ise ABD'den tüketici fiyatları verisi geldikten sonra akşam saat 21:00'da ise Fed, faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından da Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek.

Stoklarındaki artış petrol fiyatlarını düşürdü

Petrol fiyatları, ABD'deki ham petrol ve yakıt stoklarında artışı işaret eden veriler sonrası

düştü. ABD petrol stoklarındaki artış sonrası, petrole olan talepteki düşüş ve arz fazlasıyla ilgili

endişeler tekrar belirdi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.4 düşüşle 40.59 dolar seviyesine

gelirken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 1.9 gerileyerek 38.22 dolar seviyesine indi.

API verilerine göre, ABD ham petrol stokları 5 Haziran haftasında 8.4 milyon varil artış

gösterdi.

Hazine yüklü borçlanmaya devam ediyor

Piyasalarda Hazine'nin bu hafta başlayan Haziran ayı ihaleleri yakından takip ediliyor. Hazine son iki günde gerçekleştirdiği 3 ihale ile yaklaşık 9.5 milyar TL borçlandı.

BDDK'nın aktif rasyosu uygulamasını devreye almasıyla birlikte bankaların ilgili oranları tutturmak adına Hazine ihalelerine yoğun ilgisi devam ediyor. TCMB'nin rekor tahvil alımları da piyasayı destekliyor.

Hazine, Haziran'da toplam 12.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 25.9 milyar TL'si piyasadan toplam 27 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Hazine Nisan ve Mayıs aylarında öngörüsünün iki katı civarında borçlanma gerçekleştirmişti.

Avrupa borsalarının artıda başlaması bekleniyor

Fed toplantısının sonucuna odaklanılacağı bugün Avrupa borsalarının güne artıda başlamaları bekleniyor. IG analistleri FTSE 100'ün 18, Dax'ın 63 ve Cac-40'ın 30 puan artıda açılacaklarını tanmin ediyorlar. Milano FTSE MIB endreksinin ise güne 154 puan yükselişle başlaması bekleniyor.