Dolar/TL 6,80'den döndü; BİST 100 artıda

14 Nisan 2020

Avrupa borsalarının da Paskalya tatilinden dönmesiyle küresel piyasalar, tam kapasiteyle işlemlere başlıyor. Asya hisse senetleri piyasası artıda kapanırken; dünkü işlemlerin ekside kapandığı ABD borsalarında ise vadeliler bu sabah yüzde 1,5 civarı yükselişte.

Dolar/TL 6,80'den döndü

Dün Londra ve Frankfurt piyasaları kapalı olduğu için BDDK'nın swap düzenlemesinin etkileri tam anlamıyla gözlemlenemedi. 6,71 seviyelerinde haftaya başlayan dolar/TL kuru dün 6,79'a kadar tırmanmıştı. Bu gün ise dolar/TL kurulu 6,7960 seviyelerine kadar tırmandıktan sonra 6,76,78 bandında dengelendi. Euro/TL de 7,41 civarında el değiştiriyor.

Borsa İstanbul 98 bin puanın üzerinde

Küresel piyasalardaki iyimser havaya paralel olarak Borsa İstanbul da güne yüzde 1,13'lük artışla 97 bin 491 puandan başladı. Dünkü kapanışa göre BİST 100'deki artış 1092 puan oldu. Endeks, açılışın ardından gelen alımlarla 98 bin puanın üzerine tırmandı.

Altın 7,5 yılın zirvesinde

ABD'de bugün başlayacak olan şirket bilançoları ve haftanın ikinci yarısında gelecek olan önemli veriler öncesi yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle dün altının onsu 1.725,80 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bugün ABD'de açıklanması beklenen şirket bilançoları arasında JP Morgan Chase, Wells Fargo, Johnson & Johnson ve First Republic Bank öne çıkıyor.

Dolar/TL neden dalgalanıyor?



Hafta sonu BDDK'nın swap piyasasının neredeyse kapatan hamlesinin yanı sıra Türkiye'nin IMF veya bir başka uluslararası finans kurumundan döviz likiditesi hususunda destek alıp almayacağına yönelik haber akışı son günlerde dolar/TL kuruna yön veriyor. Nitekim, IMF Başkanı Georgieva'nın 'Türkiye dahil tüm üyelerle temas halindeyiz' sözleri geçtiğimiz hafta kuru 6,62 seviyelerine kadar çekmişti.Konuya ilişkin son açıklama dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Dünya Bankası ve IMF Bahar toplantıları başlıyor



Dünya Bankası-IMF Bahar Toplantıları bugün başlıyor. Koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi çabaları çerevesinde tarihinde ilk kez sanal olarak gerçekleştirilecek toplantılar, IMF Baş Ekonomisti ve Araştırma Departmanı Müdürü Gina Gopinath'ın sunumunu yapacağı "Dünya Ekonomik Görünümü" raporunun açıklanması (15.30) ile başlayacak.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF İcra Kurulu'nun koronavirüs salgını ile mücadelelerinde yardım için 25 ülkeye borç rahatlatma sağlanmasını onayladığını bildirdi.

Trump: OPEC kesinti anlaşması 10 milyon değil, 20 milyon varildir



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin, günlük ham petrol üretimini 10 milyon varil azaltma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, "OPEC+ ülkelerinin beklediği kesinti, genellikle rapor edilen 10 milyon varil değil, günlük 20 milyon varildir. Buna yakın bir şey olursa ve dünya Covid-19 felaketinden kurtularak işe dönerse, enerji endüstrisi beklenenden daha hızlı bir şekilde yeniden güçlenecektir." açıklamasını yaptı..