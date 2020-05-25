Dolar/TL, 6,80'in üzerinde

25 Mayıs 2020

Türkiye'de piyasaların Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk gününde yönsüz bir başlangıç yapan küresel piyasalar Avrupa borsalarındaki alıcılı açılışlarla yönünü pozitife çevirdi. ABD vadelilerinde işlemler artılarını artırırken Asya borsalarında ekside olan endeksler kayıplarının bir bölümü geri verdi. Güney Kore, Japonya ve Tayvan borsaları yükselişle kapanırken; Çin borsaları ve Hong Kong borsalarında yatay seyeri gözlemlendi. Çin'in ulusal güvenlik yasalarında değişikliğe gideceğini açıklamasıyla hafta sonunda Hong Kong'da yeniden başlayan protestolar, bu iki ülke başta olmak üzere Asya piyasalarının üzerinde baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda bugünün takvimindeki en önemli verilerden biri olan Almanya'da ilk çeyrek GSYH rakamları, beklentilere paralel bir şekilde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2'lik daralmaya işaret etti.

Türkiye'de Ramazan Bayramı nedeniyle bugün ve yarın borsalar kapalı olacak. Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8146'dan işlem görüyor. Saat 10:30 itibarıyla dolar/TL 6,8105'tan; euro/TL 7,4110'dan el değiştiriyor. Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamlamıştı.



Geçen haftanın son gününde düşüş kaydeden petrol fiyatları bu haftaya sakin bir açılış yapıyor. Brent petrolün varili yatay bir seyirle 35,25 dolardan işlem görürken; ABD ham petrolünün varil fiyatı 33,50 dolar düzeyinde.



Mart ayı ortalarında 1450 dolara kadar çekildikten sonra yükselişe geçen ve yaklaşık 2 aydır 1650-1750 dolar aralığında dalgalanan spot altının ons fiyatı, yeni haftaya 1726 dolardan başladı.