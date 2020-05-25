Dolar/TL, 6,81'in üzerinde

25 Mayıs 2020

Türkiye'de piyasaların Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk gününde küresel piyasalar net bir yön belirtmiyor. ABD vadelilerinde işlemler hafif artıda sürdürülürken Asya borsalarında karışık bir görünüm yaşanıyor. Japonya ve Tayvan borsalarında artılar varken; Çin borsaları ve Hong Kong borsaları ekside. Çin'in ulusal güvenlik yasalarında değişikliğe gideceğini açıklamasıyla hafta sonunda Hong Kong'da yeniden başlayan protestolar, bu iki ülke başta olmak üzere Asya piyasalarının üzerinde baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda bugünün takvimindeki en önemli verilerden biri olan Almanya'da ilk çeyrek GSYH rakamları beklentilere paralel bir şekilde yıllık bazda yüzde 1,9'luk daralmaya işaret etti.

Türkiye'de Ramazan Bayramı nedeniyle bugün ve yarın borsalar kapalı olacak. Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8146'dan işlem görüyor. Saat 10:30 itibarıyla dolar/TL 6,8105'tan; euro/TL 7,4110'dan el değiştiriyor. Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamlamıştı.



Geçen haftanın son gününde düşüş kaydeden petrol fiyatları bu haftaya sakin bir açılış yapıyor. Brent petrolün varili yatay bir seyirle 35,25 dolardan işlem görürken; ABD ham petrolünün varil fiyatı 33,50 dolar düzeyinde.



Mart ayı ortalarında 1450 dolara kadar çekildikten sonra yükselişe geçen ve yaklaşık 2 aydır 1650-1750 dolar aralığında dalgalanan spot altının ons fiyatı, yeni haftaya 1726 dolardan başladı.