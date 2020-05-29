Dolar/TL 6,81'in üzerinde

29 Mayıs 2020

Küresel piyasalar, ABD Çin arasında yükselen tansiyon ve Trump'ın açıklaması beklenen Çin'e yönelik yeni yaptırımlar endişesiyle haftanın son gününe satıcılı bir seyirle başlıyor. ABD borsaları dün kapanışa doğru gelen satışlarla ekside kapandı. Bu sabah itibarıyla ABD vadelilerde ve Asya borsalarında sınırlı da olsa kayıplar yaşanıyor.

Yurt içinde ise yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi takip edilecek. Saat 10.00'da açıklanacak veri öncesinde dolar/TL 6,81; euro/TL ise 7,56 düzeyinde el değiştiriyor. Ekonomistler yüzde 5'i aşan büyüme öngörüsünde bulunuyor.

Petrol fiyatları geriliyor



ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması, ABD petrol stoklarının petrol talebinde cansızlığa işaret etmesinin etkisi ile uluslararası piyasalarda petrol fiyatları aşağı geldi. Ancak analistler aşağı hareketi, son dönemde yaşanan güçlü toparlanmanın ardından bir soluklanma ihtiyacı olarak da değerlendiriyorlar.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda düne göre 33 cent kayıpla 34,96 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 0,51 dolar düşüşle 33,18 dolar seviyesine geriledi. Analistler, kısa vadede bir dalgalanma yaşansa da filatlarda yukarı yönlü ivmenin hale devam ettiğini de vurguluyorlar.

ABD, Çin'e yönelik yaptırım hazırlığında

ABD, Hong Kong üzerindeki kontrolu arttırma çabaları kapsamında onayladığı ulusal güvenlik yasası nedeniyle Çin’e yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Başkan Trump, Çin konusuyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin büyük olasılıkla dibi gördüğünü, ancak sağlıklı bir toparlanmanın insanların rahat şekilde seyahat etmeye, dışarıda yemek yemeye veya diğer kriz öncesi aktivitelere dönlerini sağlayacak şekilde testlerin artırlmasına bağlı olduğunu söyledi.



Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larrş Kudlow, koronavirüs sınırlamalarını kaldırmaya ve işletmelerini yeniden açmaya karar veren eyaletlerden cesaret verici işaretler gelmekte olduğunu söyledi.



Günün ajandası

- TÜİK motorlu kara taşıtları, hizmet üretici fiyatları, dış ticaret istatistiklerini açıklayacak (10.00).

- TCMB, 'Finansal İstikrar Raporu'nu yayımlayacak (10.00)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 aylık "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıklayacak (17.00).

- ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, öncü mal ticaret dengesi (15.30), Chicago PMI (16.45), Michigan tüketici güven endeksi ve Baker Hughes haftalık sondaj kule sayıları(20.00) verileri takip edilecek.





