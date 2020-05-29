Dolar/TL 6,82'in üzerinde

29 Mayıs 2020

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yükselen tansiyon ve Trump'ın açıklaması beklenen Çin'e yönelik yeni yaptırımlar endişesiyle haftanın son gününe satıcılı bir seyirle başlıyor. ABD borsaları dün kapanışa doğru gelen satışlarla ekside kapandı. Bu sabah itibarıyla ABD vadelilerde sınırlı da olsa kayıplar yaşanıyor. Asya borsalarında ise karışık bir gün geride kaldı.

Yurt içinde ise günün en önemli verisi olan büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi 2020'nin ilk çeyreğinde beklentilerin hafif altında kalarak yüzde 4,5 büyüme kaydetti. Veriyle birlikte açılan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne hafif satıcılı bir şekilde yüzde 0,17'lik kayıpla başladı. Dolar/TL 6,82; euro/TL ise 7,57 düzeyinde el değiştiriyor.

Petrol fiyatları geriliyor



ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması, ABD petrol stoklarının petrol talebinde cansızlığa işaret etmesinin etkisi ile uluslararası piyasalarda petrol fiyatları aşağı geldi. Ancak analistler aşağı hareketi, son dönemde yaşanan güçlü toparlanmanın ardından bir soluklanma ihtiyacı olarak da değerlendiriyorlar.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda düne göre 33 cent kayıpla 34,96 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 0,51 dolar düşüşle 33,18 dolar seviyesine geriledi. Analistler, kısa vadede bir dalgalanma yaşansa da filatlarda yukarı yönlü ivmenin hale devam ettiğini de vurguluyorlar.

ABD, Çin'e yönelik yaptırım hazırlığında

ABD, Hong Kong üzerindeki kontrolu arttırma çabaları kapsamında onayladığı ulusal güvenlik yasası nedeniyle Çin’e yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Başkan Trump, Çin konusuyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin büyük olasılıkla dibi gördüğünü, ancak sağlıklı bir toparlanmanın insanların rahat şekilde seyahat etmeye, dışarıda yemek yemeye veya diğer kriz öncesi aktivitelere dönlerini sağlayacak şekilde testlerin artırlmasına bağlı olduğunu söyledi.



Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larrş Kudlow, koronavirüs sınırlamalarını kaldırmaya ve işletmelerini yeniden açmaya karar veren eyaletlerden cesaret verici işaretler gelmekte olduğunu söyledi.



Günün ajandası

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi ve kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi