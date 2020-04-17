Dolar/TL 6,83'e kadar geriledi

17 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir baskı altındaki gelişmekte olan para birimleri küresel

risk iştahında bugün görülen kuvvetli artışla birlikte dolar/TL'de sert düşüşe neden oldu.



Güne 6.9555 ile kur krizinin yaşandığı Ağustos 2018'ten beri en yüksek seviyeleri test ederek başlayan dolar/TL son bir kaç saatte belirginleşen düşüşlerle 6.83'e kadar geriledi. TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 1.5'i aştıktan sonra kur, Merkez Bankası beklenti anketiyle birlikte yeniden yukarı yönlü hareketle 6,90 sınırına dayandı. Dolar/TL saat 15:10 itibarıyla 6.89 civarında işlem görüyor.

Piyasa uzmanları, gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında güçlenmesinde bazı bölgelerde karantinaların azaltılması ve koronavirüs salgınında ilaç tedavisinde aşama kaydedildiğine dair haber akışının da etkili olduğunu belirtiyor.

Borsa İstanbul 98 bin 500 puanın üzerinde

BIST 100 endeksinde bugün saat 1439 itibarıyla yüzde 2.2 civarında bankacılık endeksinde ise yüzde 3.5 civarında yükseliş görülüyor. Endeks saat 15:10 itibarıyla 98 bin 370 puanda. 2 bin puanın üzerinde primlenen BİST-100 Endeksi gün içerisinde 98 bin 750 puanın üzerine kadar tırmandı.



