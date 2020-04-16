Dolar/TL, 6,90'ın altına çekildi; BİST 100 artıda başladı

16 Nisan 2020

Küresel piyasalarda dün yaşanan çok sert kayıplar sonrası tepki alımları geliyor. Gece boyunca ekside seyreden ABD vadelileri sabah saatlerinde artıya dönerken; Asya borsaları kapanışa doğru gelen alımlarla artıya geçti.

Döviz kurlarında yükseliş sürüyor

Küresel piyasalarda gelişen ülkelerin para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Bu trendden nasibini alan dolar/TL kuru dün 6,92 seviyelerini test ederek son bir buçuk yılın zirvesini bir kademe daha yukarı taşımıştı. Dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde yeniden 6,90'ın altına geriledi. Kur saat 10:05 itibarıyla dolar/TL kuru 6,8970 seviyelerinde.

Borsa İstanbul artıda açıldı

Borsa İstanbul ise güne yüzde 0,89'luk yükselişle 96 bin 705 puandan başladı.

ABD stoklarında artışın petrol üretiminde düşüş getirebilir



ABD'nin ham petrol stoklarının artmaya devam etmesinin, üretici şirketleri arzlarını kısmaya zorlayacağı beklentilerinin satın alınmasıyla petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş yaşanıyor.



NYMEX'de dün Şubat 2002'den bu yana görülen en düşük seviyeleri test eden Batı Teksas petrolü bu sabah 20,53 dolar/varil seviyesine kadar yükseldi. Ancak şu sıralarda düne göre sadece 14 cent artışla 20,01 dolar/varilden işlem görüyor.



Brent petrolü de 28,64 dolar/varil seviyesine kadar toparlanmanın ardından düne göre 38 cent artışla 28,07 dolar/varil seviyesinde.

Trump: Virüs vakaları zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump, ellerindeki verilere göre ABD’de yeni koronavirüs vakalarının zirve noktasını görerek düşüşe geçmeye başladığını söyledi.

Koronavirüs salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.

Ülkede tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.

Günün Ajandası



- TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini açıklayacak (10.00).

- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.30).

- ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed endeksi, konut başlangıçları (15.30) verileri izlenecek.

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.