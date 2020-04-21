Dolar/TL, 6,95'in üzerini test ediyor

21 Nisan 2020

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketleriyle yön buluyor. Dün düşen petrol fiyatlarının aşağıya çektiği küresel borsalar günü yüzde 2 civarında ekside kapatmıştı. Bu sabah saatleri itibarıyla ABD vadelilerinde hafif eksiler yaşanıyor. Asya'da ise Kuzey Kore liderinin sağlığına ilişkin iddialar borsaların düşmesine sebep oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası hayati risk taşıyan sorunlar yaşadığı haberleri sonra tüm Asya'da eksiler göze çarpıyor.

Dolar 6,95 seviyesini test ediyor

Yukarı yönlü hareketine devam eden Dolar/TL, yeniden 6,95 seviyesini test ederek güne başladı. Euro/TL 7,52 seviyesinden açıldı.

Petrol piyasası baş döndürüyor

Petrol piyasalarında dün yaşanan çok sert fiyat hareketleri sonrası bu sabah brent petrol 25,40 dolar civarında seyrediyor. ABD tipi ham petrol ise mayıs vadede 1 doların üzerinde; haziran vadede ise varil fiyatı 22,60 dolar.

ABD’de koronavirüs salgını yüzünden enerjiye talebin azalmasıyla fiyatı gittikçe düşen petrol tarihte ilk kez Pazartesi günü ilk kez negatif fiyattan işlem görmüştü. Dün NYMEX'de Batı Teksas petrolünü varil fiyatı -37,63 dolar/varil seviyesine kadar gerilemişti.

Altın fiyatları sakin

Spot altında ise sakin bir seyir gözlemleniyor. Altının onsu 1680-1690 dolar bandında dalgalanıyor.



Gözler yarınki MB faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı yarın açıklanacak. Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler.

Günün Ajandası



- TÜİK tarımsal girdi fiyatlarını açıklayacak (10.00).

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL cinsinden 3 Yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek.

- ABD'de ikinci el konut satışları (17.00),

- API haftalık petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.