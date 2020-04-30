Dolar/TL 6,97 seviyelerinde; petrolde sert yükseliş
Küresel piyasaların pozitif başlangıç yaptığı yeni günde yoğun gündem dikkat çekiyor. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt içinde ise enflasyon raporu en önemli konu başlıkları olarak ön plana çıkıyor.
Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararı, koronavirüs salgınına ilişkin olumlu haberler ve ABD'den gelen poziitif şirket bilançoların etkisiyle güne iyimser başladı. ABD borsaları dün yüzde 3'ler düzeyinde artıda kapamasının ardından bu sabah ABD vadelileri de yüzde 1 civarında yükselişte. Oluşan iyimser havaya Asya borsaları da eşlik ediyor. Asya borsalarının tamamında yeşil ekranlar göze çarparken Japonya'daki yüzde 3'e yaklaşan yükseliş dikkat çekiyor.
Borsa artıda, dolar 6,97 seviyelerinde
Küresel piyasalardaki iyimserliğe eşlik eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 artışla 102.065,96 puana yükseldi.
Dün piyasaların kapanışının ardından 6,99-6,98 seviyelerinden 6,95'lere gerileyen dolar/TL kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Saat 10:10'da dolar/TL 6,9740'ta; euro/TL 7,5920'de seyrediyor.
Gözler ECB faiz kararı ve TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda
ABD vadelileri ve Asya borsalarının artıda olduğu günde yoğun bir gündem piyasaları bekliyor. Piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Ayrıca ABD'den gelen işsizlik maaşı başvuruları ve şirket bilançoları yakında izlenecek. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu açıklanacak. TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu' ile ilgili sanal ortamdan bir sunum yapacak. TCMB son enflasyon raporunda bu yıl sonu tüketici fiyatları tahminini yüzde 8,2, gelecek yıl sonu tahminini yüzde 5,4 olarak açıklamıştı.
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
Petrol fiyatlarındaki dün başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. ABD'de akaryakıt talebinin toparlanmaya başladığına yönelik işaretler ve petrol üretiminin azalmaya başladığına dair veriler uluslararası piyasalarda fiyatlarda hızlı toparlanma getirdi.
Brent petrol yüzde 10 civarı yükselişle 24 doların üzerinde değerleniyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin baş aktörü olan ABD ham petrolü ise yüzde 14 yükselişle 17 dolara kadar yükseldi.
Günün Ajandası
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi
10.00 Dış ticaret, turizm gelir-gider istatistikleri,
10.00 Hizmet üretici fiyat endeksi,
10.00 Motorlu kara taşıtları verilerini
10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu
11.00 Kültür ve Turizm Bakanlığı, giriş-çıkış yapan yabancı ziyaretçi sayıları
10.55 Almanya, nisan ayı işsizlik oranı
12.00 Euro Bölgesi 1. çeyrek GSYH
12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi
14.00 Türkiye, Para Politikası Kurulu toplantı özeti
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
14.45 Euro Bölgesi, ECB faiz kararı
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları