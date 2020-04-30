Dolar/TL 6,97 seviyelerinde; petrolde sert yükseliş

30 Nisan 2020

Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararı, koronavirüs salgınına ilişkin olumlu haberler ve ABD'den gelen poziitif şirket bilançoların etkisiyle güne iyimser başladı. ABD borsaları dün yüzde 3'ler düzeyinde artıda kapamasının ardından bu sabah ABD vadelileri de yüzde 1 civarında yükselişte. Oluşan iyimser havaya Asya borsaları da eşlik ediyor. Asya borsalarının tamamında yeşil ekranlar göze çarparken Japonya'daki yüzde 3'e yaklaşan yükseliş dikkat çekiyor.

Borsa artıda, dolar 6,97 seviyelerinde

Küresel piyasalardaki iyimserliğe eşlik eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 artışla 102.065,96 puana yükseldi.

Dün piyasaların kapanışının ardından 6,99-6,98 seviyelerinden 6,95'lere gerileyen dolar/TL kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Saat 10:10'da dolar/TL 6,9740'ta; euro/TL 7,5920'de seyrediyor.

Gözler ECB faiz kararı ve TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda

ABD vadelileri ve Asya borsalarının artıda olduğu günde yoğun bir gündem piyasaları bekliyor. Piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Ayrıca ABD'den gelen işsizlik maaşı başvuruları ve şirket bilançoları yakında izlenecek. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu açıklanacak. TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu' ile ilgili sanal ortamdan bir sunum yapacak. TCMB son enflasyon raporunda bu yıl sonu tüketici fiyatları tahminini yüzde 8,2, gelecek yıl sonu tahminini yüzde 5,4 olarak açıklamıştı.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Petrol fiyatlarındaki dün başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. ABD'de akaryakıt talebinin toparlanmaya başladığına yönelik işaretler ve petrol üretiminin azalmaya başladığına dair veriler uluslararası piyasalarda fiyatlarda hızlı toparlanma getirdi.

Brent petrol yüzde 10 civarı yükselişle 24 doların üzerinde değerleniyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin baş aktörü olan ABD ham petrolü ise yüzde 14 yükselişle 17 dolara kadar yükseldi.

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